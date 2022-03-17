Мама Илона Маска присоединилась к троллингу Кадырова: что она написала в Twitter

Мама Илона Маска присоединилась к троллингу Кадырова: что она написала в Twitter

Мэй Маск отреагировала на "твит", созданный из-за смены имени ее сына в мессенджере.

Мама известного изобретателя и главы компаний SpaceX и Tesla Илона Маска Мэй Маск прокомментировала смену имени сына на "Илона" в Twitter.

Это произошло после того, как Илон Маск специально переименовал себя в соцсети на Илона Маск, тонко ответив Кадырову на его пренебрежительное отношение к нему.

Пользователи социальной сети подхватили этот троллинг и разместили изображение, на котором показали, как выглядел бы Илон Маск, если бы был женщиной.

Увидев изображение сына в виде женщины, Мэй Маск прокомментировала его.

"Ты так хороша, Илона", — написала мама бизнесмена в Twitter.

Не остался в стороне от этой темы и основатель Telegram Павел Дуров. Российский бизнесмен заявил, что уже зарегистрировал ник "elona" для Илона Маска в этом мессенджере.

Напомним, все началось с того, что американский изобретатель опубликовал на своей странице в Twitter сообщение, где написал, что вызвал президента РФ Владимира Путина на поединок. На кону – Украина.

Под этой публикацией глава Чечни Рамзан Кадыров оставил комментарий, что Илона (имеется в виду Илон, Илоной Кадыров пренебрежительно назвал американского предпринимателя) должен пройти в Чечне специальные боевые тренинги, чтобы быть готовым к встрече с Путиным. В ответ Маск написал, что такое обучение дало бы ему большое преимущество, поэтому он готов бить Путина одной левой, хотя он и правша. После этого американский бизнесмен специально переименовал себя в "Twitter" на Илона Маск, тонко ответив Кадырову на его пренебрежительное отношение к нему.