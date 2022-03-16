"Готов бить Путина одной левой": Илон Маск ответил Кадырову в Twitter

Кадыров написал, что Илон Маск перед встречей с Путиным должен пройти в Чечне специальные боевые тренинги.

Американский предприниматель, известный изобретатель, глава компаний SpaceX и Tesla Илон Маск ответил главе Чечни Рамзану Кадыров, готовому избивать президента России Владимира Путина даже одной левой.

Такой комментарий появился под сообщением, где он вызывает Путина на дуэль.

Вчера, 14 марта, американский изобретатель опубликовал на своей странице в Twitter сообщение, где написал, что вызвал президента РФ Владимира Путина на поединок. На кону – Украина. Под этой публикацией глава Чечни оставил комментарий, что Илона (имеется в виду Илон, Илоной Кадыров пренебрежительно назвал американского предпринимателя) должен пройти в Чечне специальные боевые тренинги, чтобы быть готовым к встрече с Путиным.

"Спасибо за предложение, но такое замечательное обучение дало бы мне большое преимущество. Если он боится драться, я соглашусь использовать только левую руку, а я даже не левша. Элона", — ответил уверенно Маск.

Более того, Илон Маск специально переименовал себя в твиттере на Илон Маск, тонко ответив Кадырову на его пренебрежительное отношение к нему.

Стоит отметить, что ранее американский изобретатель, миллиардер Илон Маск выразил поддержку Украине. Об этом он написал в Twitter. "Держись крепко, Украина", — отметил Маск.