"Готовий бити Путіна однією лівою": Ілон Маск відповів Кадирову у Twitter

Кадиров написав, що Ілон Маск перед зустріччю з Путіним має пройти в Чечні спеціальні бойові тренінги.

Американський підприємець, відомий винахідник, голова компаній SpaceX та Tesla Ілон Маск відповів очільнику Чечні Рамзану Кадиров, що готовий бити президента Росії Володимира Путіна навіть однією лівою.

Такий коментар з'явився під дописом, де він викликає Путіна на дуель.

Вчора, 14 березня, американський винахідник опублікував на своїй сторінці у Twitter допис, де написав, що викликав президента РФ Володимира Путіна на поєдинок. На кону - Україна. Під цією публікацією очільник Чечні залишив коментар, що Ілона (мається на увазі Ілон, Ілоною Кадиров зневажливо назвав американського підприємця) має пройти в Чечні спеціальні бойові тренінги, аби бути готовим до зустрічі з Путіним.

"Дякую за пропозицію, але таке чудове навчання дало б мені надто велику перевагу. Якщо він боїться битися, я погоджуся використовувати лише ліву руку, а я навіть не лівша. Елона", - відповів впевнено Маск.

Більше того, Ілон Маск спеціально перейменував себе у твітері на Ілону Маск, тонко відповівши Кадирову на його зневажливе ставлення до нього.

Варто зазначити, раніше американський винахідник, мільярдер Ілон Маск висловив підтримку Україні. Про це він написав у Twitter. "Тримайся міцно, Україно", — зазначив Маск.