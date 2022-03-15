Україна отримала нову партію станцій Starlink Ілона Маска

Starlink підтримують роботу критичної інфраструктури.

До України прибула нова партія станцій швидІлонкісного Інтернету Starlink від винахідника Ілона Маска.

Про це повідомив міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров.

"Ще одна партія Starlink в Україні. Майбутнє за технологіями. Технології сьогодні допомагають українцям, допомагають новому добру перемогти старе зло. Майбутнє за Україною! Дякую, Ілоне! Дякуємо Польщі!" - написав Федоров.

Фото: FEDOROV/Telegram-канал

Зазначимо, Starlink, першою чергою, допоможе підтримувати роботу критичної інфраструктури й сервісів у медицині, фінансах, енергетиці.

Як повідомлялося, 28 лютого Ілон Маск відправив до України першу партію систем супутникового Інтернету - обладнання Starlink. Сталося це після звернення очільника Мінцифри Михайла Федорова. Друга партія станцій Starlink прибула 9 березня.

Starlink надає доступ до Інтернету через мережу супутників. Перші два демосупутники Starlink були запущені ще 2018 року, а вже 2022 року запрацювала бета-версія системи. На сьогодні Starlink використовують понад 145 000 користувачів в усьому світі.

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