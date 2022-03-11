Енергетики отримали супутникові термінали Starlink Ілона Маска

Енергетики ДТЕК отримали 50 терміналів супутникового інтернету Starlink для підтримки роботи електромереж і оперативного відновлення електропостачання постраждалих від війни регіонах.

Про це йдеться в повідомленні компанії.

«На боротьбу з агресором сьогодні став весь цивілізований світ, Україна відчуває підтримку наших партнерів та міжнародної спільноти. Чим далі тим більшу підтримку ми отримуємо, яку закладаємо в фундамент для перемоги України. Енергетики продовжують тримати удар та оборону на своєму фронті аби забезпечити безперебійну роботу критичної інфраструктури України» – зазначив генеральний директор ДТЕК Максим Тімченко.

Поставка терміналів в Україну організована компанією Ілона Маска на прохання Міністерства цифрової трансформації.