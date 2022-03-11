Байден назвав провали Путіна у війні проти України

Американський народ об’єднаний, світ об’єднаний і ми підтримуємо народ України, сказав Байден.

Президент США Джо Байден назвав провали Путіна в Україні та наголосив, що ця війна ніколи не стане переможною для країни-агресорки.

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Про це Джо Байден сказав 11 березня під час свого звернення.

"Він сподівався домінувати в Україні без бою – він провалився. Він хотів розколоти європейську рішучість – він провалився. Він хотів послабити трансатлантичний союз – він провалився. Він хотів розділити американську демократію з точки зору наших позицій – він провалився. Американський народ об’єднаний, світ об’єднаний і ми підтримуємо народ України", – сказав Байден.

Президент США повідомив, що сьогодні розмовляв з президентом України Володимиром Зеленським.

"Я казав йому, як і кожного разу, коли ми говорили, що Сполучені Штати стоять поруч з народом України, і що вони мужньо борються за захист своєї країни", – заявив президент США.

Нагадаємо, президент США Джо Байден під час свого звернення 11 березня наголосив, що президент РФ Володимир Путін є агресором і він повинен за це заплатити.

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