У НАТО пояснили, чому не закривають небо над Україною

У НАТО пояснили, чому не закривають небо над Україною

Однією заявою про закриття неба питання не обмежується, каже Столтенберг.

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг заявив, що небо над Україною, на яку цинічно напала РФ і вбиває мирних людей, не закриють, бо після заяви треба буде розмістити військові сили в регіоні, а це означатиме повномасштабну війну РФ і НАТО із величезною кількістю жертв. Тому Альянс не посилає військових та літаки до України і не буде безпосередньо втручатися у війну в Україні.

Про це Столтенберг сказав в інтерв'ю Anadolu.

Він наголосив, що НАТО робить активні кроки щодо недопущення поширення війни в Україні за межі цієї країни.

"Ми прагнемо не допустити розростання війни, що призведе до великих руйнувань та жертв серед мирного населення. Тому НАТО не посилає військових та літаки. Ми не будемо безпосередньо втручатися у війну в Україні", - сказав Столтенберг.

Відповідаючи на запитання щодо причин відмови від закриття неба над Україною, що свого часу практикувалося у Боснії та Герцеговині та Лівії, Столтенберг зазначив, що "ситуація в Україні інша".

"Однією заявою про закриття неба питання не обмежується. Для цього потрібно розмістити у регіоні військові сили. Це означає, що НАТО завдасть удару системам ППО Росії в Україні. Причому питання не обмежиться лише Україною. Удар буде завдано і територією Білорусі та Росії. Тобто матиме місце пряме протистояння РФ та НАТО, а саме повномасштабна війна. Масштаби руйнувань та жертв виявляться в рази більшими, ніж ми бачимо сьогодні в Україні", - пояснив він.

Водночас Столтенберг нагадав про надану допомогу Україні як у оборонній сфері, так і у фінансовій та гуманітарній сферах. Крім того, генсек НАТО, заявив, що нині Росія демонструє в Європі "жорстокість, небачену з періоду завершення Другої світової війни", а тому закликав Путіна забрати війська з України.

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