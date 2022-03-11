Зеленський поспілкувався з Байденом: про що говорили президенти

Зеленський поспілкувався з Байденом: про що говорили президенти

Президенти поговорили про підтримку України та посилення санкції проти РФ.

Президент України Володимир Зеленський поговорив з американським лідером Джо Байденом про війну Росії проти України.

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Про це повідомив Володимир Зеленський.

"Провів предметну розмову з Джо Байденом. Поінформував його про свою оцінку ситуації на полі бою, про злочини РФ проти мирного населення. Узгодили подальші кроки щодо оборонної підтримки України та посилення санкційного тиску на Росію", - написав президент України.

Провів предметну розмову з @POTUS. Поінформував його про свою оцінку ситуації на полі бою, про злочини РФ проти мирного населення. Узгодили подальші кроки щодо оборонної підтримки України та посилення санкційного тиску на Росію. — Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) March 11, 2022

Нагадаємо, у Львові спіймали чоловіка, який входив до незаконних збройних формувань і приїхав з Маріуполя. Його помітили місцеві мешканці на вулиці під час комендантської години і повідомили про підозрілу особу.