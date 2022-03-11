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Зеленський поспілкувався з Байденом: про що говорили президенти

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Зеленський поспілкувався з Байденом: про що говорили президенти

Офіс Президента України

Президенти поговорили про підтримку України та посилення санкції проти РФ.

Президент України Володимир Зеленський поговорив з американським лідером Джо Байденом про війну Росії проти України. 

Про це повідомив Володимир Зеленський. 

"Провів предметну розмову з Джо Байденом. Поінформував його про свою оцінку ситуації на полі бою, про злочини РФ проти мирного населення. Узгодили подальші кроки щодо оборонної підтримки України та посилення санкційного тиску на Росію", - написав президент України. 

Нагадаємо, у Львові спіймали чоловіка, який входив до незаконних збройних формувань і приїхав з Маріуполя. Його помітили місцеві мешканці на вулиці під час комендантської години і повідомили про підозрілу особу.

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