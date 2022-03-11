Зеленський поспілкувався з Байденом: про що говорили президенти

Президенти поговорили про підтримку України та посилення санкції проти РФ.
Президент України Володимир Зеленський поговорив з американським лідером Джо Байденом про війну Росії проти України.
Про це повідомив Володимир Зеленський.
"Провів предметну розмову з Джо Байденом. Поінформував його про свою оцінку ситуації на полі бою, про злочини РФ проти мирного населення. Узгодили подальші кроки щодо оборонної підтримки України та посилення санкційного тиску на Росію", - написав президент України.
Провів предметну розмову з @POTUS. Поінформував його про свою оцінку ситуації на полі бою, про злочини РФ проти мирного населення. Узгодили подальші кроки щодо оборонної підтримки України та посилення санкційного тиску на Росію.— Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) March 11, 2022
Нагадаємо, у Львові спіймали чоловіка, який входив до незаконних збройних формувань і приїхав з Маріуполя. Його помітили місцеві мешканці на вулиці під час комендантської години і повідомили про підозрілу особу.