Санкції проти РФ мають діяти, поки останній окупант не піде з України - євродепутат

Санкції проти РФ мають діяти, поки останній окупант не піде з України - євродепутат

Він також вважає, що треба продовжувати вводити санкції проти Путіна та його оточення.

Депутат Європарламенту Андрюс Кубілюс наголошує, що через вторгнення росії в Україну, санкції ЄС мають діяти, поки останній окупант не піде з України.

Про це він заявив в ефірі 24 каналу.

"Найголовніше, Європа повинна заявити – записати на європейському "бетоні", – що ці санкції, які вводять зараз і які є набагато жорсткішими за ті, які ввели у 2014 році після окупації Криму, залишаться і діятимуть на такому ж рівні, поки останній солдат, який окуповує українську територію, не повернеться в Росію", - сказав він.

Він наголосив, що покупанти овинні піти і з тих територій, які загарбали у 2014 році, зокрема Крим, Донецьк та Луганськ.

Нагадаємо, ЄС надав Україні перші 300 мільйонів євро екстреної макрофінансової допомоги.

Читайте також: