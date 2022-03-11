Зеленський про рішення ЄС щодо членства України: "Євросоюз має зробити більше"

За словами президента, рішення вчорашньої зустрічі лідерів ЄС тепер виходить на рівень Єврокомісії.

Президент України Володимир Зеленський відреагував на рішення Євросоюзу щодо членства України. За його словами, ЄС повинен зробити більше.

"Вчора відбулась дуже важлива зустріч лідерів країн Євросоюзу. Довга і предметна. Ми знаємо, що говорили на цій зустрічі. Всі лідери. Хто говорив. Хто підтримував. Хто мовчав. А хто старався, щоб формулювання були все ж таки недостатніми – для України, Європи і для нашої спільної свободи. Як ми оцінюємо прийняте рішення? Дуже просто: треба сильніше. Це не те, що ми чекаємо", - зазначив він у п'ятницю у відеозверненні.

За словами президента, треба, щоб рішення політиків співпадали з настроєм європейських народів.

"Ми ж знаємо цей настрій. І вони знають цей настрій. Кожен політик добре знає! В різних країнах цифри неоднакові, але опитування є, підтримка є. Щонайменше 60 відсотків "за". Це переважна більшість! І європейці чітко про це говоритимуть. Я впевнений. Своїм політикам. Якщо вони ще не зрозуміли", - сказав він.

Зеленський зазначив, що рішення вчорашньої зустрічі лідерів ЄС тепер виходить на рівень Єврокомісії.

"Для реалізації. Для конкретних процедур. Євросоюз має зробити більше. Для України. І для себе. Ми це очікуємо. Всі європейські народи це очікують", - резюмував глава держави.

Нагадаємо, що Європейська комісія має на меті подвоїти військову допомогу ЄС Україні і запропонувала виділити на ці цілі ще 500 мільйонів євро. ЄС також розглядає можливість введення додаткових санкцій проти російських олігархів і російської економіки.

ТСН.ua