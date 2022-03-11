Як отримати субсидію, інші виплати на територіях бойових дій

Чи можна отримати пільги та житлові субсидії на територіях бойових дій

Чи можна отримати пільги та житлові субсидії на територіях бойових дій

Як отримати пільги та житлові субсидії, якщо точаться бої, не має картки Ощадбанку та не працює «Укрпошта»

Навіть якщо органи соцзахисту не працюють, українці можуть отримати субсидії та інші необхідні грошові виплати. Про це повідомляє Центр протидії дезінформації з посиланням на ЦПД при РНБО України.

Звичайно нарахування, виплати грошових допомог, пільг та субсидій здійснюється органами соцзахисту районних рад, держадміністрацій та виконавчих органів міських рад України. Що робити, якщо на вашій території ідуть бої та не працюють органи соцзахисту.

В такому разі Мінсоцполітики спрямовує кошти до «Ощадбанку», який перерахує кошти безпосередньо отримувачам.

У разі, якщо виплати проводились через інші банки, «Ощадбанк» повинен перерахувати кошти безпосередньо на ваш банківський рахунок.

Що буде, якщо ви отримували кошти через «Укрпошту», а вона не працює? В такому разі отримати перекази, надіслані Мінсоцполітики можна через міжнародну платіжну систему «MY TRANSFER». Що таке система «MY TRANSFER»? Це власна платіжна система Ощадбанку з розгалуженою мережею пунктів обслуговування по всій Україні, близько 3000 відділень, за допомогою якої можна переказати гроші без відкриття рахунку.

Тобто, для того, щоб отримати гроші, які раніше отримували через Укрпошту, потрібно знайти найближчий пункт системи «MY TRANSFER» з паспортом та ІПН кодом та отримати гроші. Гроші будуть зберігатися протягом 60 днів.