Російські окупанти викрали мера Мелітополя

Раніше Федоров відмовився співпрацювати із російськими окупантами.

У Мелітополі російські окупанти викрали мера міста Івана Федорова.

Про це повідомив заступник керівника Офісу президента України Кирило Тимошенко.

"За попередньою інформацією годину тому окупантами був викрадений мер міста Мелітополь Іван Федоров", - написав він 11 березня у своєму телеграм-каналі.

Про викрадення мера також написав і радник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко.

"Щойно у Мелітополі групою окупантів з 10 осіб був викрадений мер міста Іван Федоров, який відмовився від співпраці з ворогом. Під час викрадення йому наділи пластиковий мішок на голову", - зазначив він та додав, що вороги затримали його в міському кризовому центрі, де він займався питаннями життєзабезпечення міста. В кабінеті Федорова стояв український прапор.

Нагадаємо, 24 лютого Росія напала на Україну, завдавши серію ракетних та авіаударів по наших містах, зокрема і по Києву. Війна триває вже 16-й день.

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