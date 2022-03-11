Российские оккупанты похитили мэра Мелитополя

Ранее Фёдоров отказался сотрудничать с российскими оккупантами.

В Мелитополе российские оккупанты похитили мэра города Ивана Федорова.

Об этом сообщил заместитель руководителя Офиса президента Украины Кирилл Тимошенко.

"По предварительной информации час назад оккупантами был похищен мэр города Мелитополь Иван Федоров", – написал он 11 марта в своем телеграм-канале.

О похищении мэра также написал советник министра внутренних дел Антон Геращенко.

"Только что в Мелитополе группой оккупантов из 10 человек был похищен мэр города Иван Федоров, который отказался от сотрудничества с врагом. Во время похищения ему надели пластиковый мешок на голову", — отметил он и добавил, что враги задержали его в городском кризисном центре, где он занимался вопросами жизнеобеспечения города. В кабинете Федорова стоял украинский флаг.

Напомним, 24 февраля Россия напала на Украину, нанеся серию ракетных и авиаударов по нашим городам, в том числе и по Киеву. Война длится уже 16-й день.

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