В России запретили Instagram

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В России ограничат доступ к социальной сети Instagram из-за призывов к насилию в отношении россиян.

Об этом 11 марта заявил "Роскомнадзор".

На сайте сообщается, что в сети Instagram распространяются информационные материалы, содержащие призывы к совершению насильственных действий в отношении граждан РФ, в том числе военнослужащих.

Кроме того, компания Meta, которой принадлежит Instagram, сняла в своих социальных сетях запрет для жителей ряда стран на размещение информации, содержащей призывы к насилию в отношении граждан России.

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