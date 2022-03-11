В Росії заборонили Instagram

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В Росії обмежать доступ до соціальної мережі Instagram через заклики до насильства щодо росіян.

Про це 11 березня заявив "Роскомнагляд".

На сайті повідомляється, що в мережі Instagram поширюються інформаційні матеріали, які містять заклики до здійснення насильницьких дій щодо громадян РФ, зокрема військовослужбовців.

Крім того, компанія Meta, якій належить Instagram, зняла у своїх соціальних мережах заборону для жителів низки країн на розміщення інформації, яка містить заклики до насильства щодо громадян Росії.

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