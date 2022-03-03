Російським кішкам заборонили брати участь у виставках за кордоном

Міжнародна федерація кішок заборонила російським кішкам брати участь у виставках.

Про це пишуть російські "РИА Новости".

"Котики "Монобанку" просили передати російським кішкам: "Русский корабль. Иди нах*й!", - прокоментував новину співзасновник Monobank Олег Гороховський у Facebook.

Втрати росіян, які воюють проти України:

За орієнтовними даними Генштабу Збройних Сил України, від ранку 24 лютого до ранку 2 березня військам країни-загарбника Росії були завдані такі втрати:

особового складу - близько 9000 осіб,

танків ‒ 217 од,

бойових броньованих машин ‒ 900 од,

артилерійських систем – 90,

РСЗВ - 42,

засоби ППО - 11,

літаків – 30 од (інформація уточнюється),

гелікоптерів – 31 од (інформація уточнюється);

автомобільної техніки - 374,

легкі швидкісні катери - 2 од,

цистерн з ПММ - 60,

БПЛА оперативно-тактичного рівня - 3,

З чого почалося російське військове вторгнення до України:

Як починалася війна Росії проти України:

Росія завдає ударів по цивільному населенню: