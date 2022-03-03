Над Ірпенем збили ворожий літак СУ-30

Україна продовжує знищувати ворога.

"Щойно ми збили російський літак СУ-30 над Ірпенем".

Про це повідомив Головнокомандувач ЗС України Валерій Залужний.

Він наголосив, що розрахунок комплексу ППО відпрацював на відмінно.

Нагадаємо, поблизу Києва йде бій у районі Іванкова, Бородянки та Козаровичів.

