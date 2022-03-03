Поблизу Києва йде бій у районі Іванкова, Бородянки та Козаровичів

Поблизу Києва йде бій у районі Іванкова, Бородянки та Козаровичів

Вчора росіяни намагалися захопити Іванків, але в населеному пункті вже можна спостерігати техніку противника, що згоріла.

У столиці вранці спокійно, проте на околицях міста відбуваються бойові дії. Станом на 9.00 бої продовжуються в районі населених пунктів Бородянка, Козаровичі та Іванкова.

Про це у коментарі УНІАН розповів прес-офіцер бригади швидкого реагування Нацгвардії Харітон Старський.

За його словами, вчора росіяни намагалися захопити Іванків, але в населеному пункті вже можна спостерігати техніку противника, що згоріла.

«Зараз у районі Іванкова українські війська відтісняють ворога у бік Росії. Вже не можна сказати, що його окуповано, за нього йдуть бої», - додав прес-офіцер.

Також він поточнив, що, за попередньою інформацією, ППО вночі збили 2 ракети російських військ над Києвом. "Швидше за все, намагалися обстріляти район Міноборони», - розповів Старський.

Українські військові дають гідну відсіч армії ворога

Станом на 3 березня втрати Росії, яка напала на Україну, зросли до 9 тисяч в особовому складі, 217 – танків, 900 бойових броньованих машин, 30 літаків.