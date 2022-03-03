Вблизи Киева идет бой в районе Иванкова, Бородянки и Козаровичей

Вблизи Киева идет бой в районе Иванкова, Бородянки и Козаровичей

Вчера россияне пытались захватить Иванков, но в населенном пункте уже можно наблюдать сгоревшую технику противника.

В столице утром спокойно, однако в окрестностях города происходят боевые действия. По состоянию на 9:00 бои продолжаются в районе населенных пунктов Бородянка, Козаровичи и Иванкова.

Об этом в комментарии УНИАН рассказал пресс-офицер бригады быстрого реагирования Нацгвардии Харитон Старский.

По его словам, вчера россияне пытались захватить Иванков, но в населенном пункте уже можно наблюдать сгоревшую технику противника.

«Сейчас в районе Иванкова украинские войска оттесняют врага в сторону России. Уже нельзя сказать, что он оккупирован, за него идут бои», — добавил пресс-офицер.

Также он уточнил, что, по предварительной информации, ПВО ночью сбили 2 ракеты российских войск над Киевом. "Скорее всего, пытались обстрелять район Минобороны", – рассказал Старский.

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На 3 марта потери России, напавшей на Украину, выросли до 9 тысяч в личном составе, 217 – танков, 900 боевых бронированных машин, 30 самолетов.