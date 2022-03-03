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Німеччина розглядає додаткові поставки зброї Україні з власних запасів

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Німеччина розглядає додаткові поставки зброї Україні з власних запасів

УНІАН

Цорн наголосив на важливості військової підтримки України.

Німецький Бундесвер розглядає можливість постачання Україні додаткового озброєння з власних запасів.

Про це  повідомляє Spiegel.

"Українські збройні сили надіслали до НАТО дуже довгий список – від медичних матеріалів до боєприпасів до транспортних засобів", – сказав генеральний інспектор Бундесверу Еберард Цорн.

"Подивимось, що ще ми можемо надати" - додав він.

Цорн наголосив на важливості військової підтримки України. "Всі західні партнери постачають зброю, техніку та боєприпаси. Це дуже багато разом. Якщо цілі досягне хоча б половина зенітної зброї, це може змінити гру" - сказав він.

За словами генерального інспектора, Німеччина також могла б перекинути додаткові сили на східний фланг НАТО, розгорнувши приблизно від 150 до 200 додаткових морських піхотинців.

Як повідомлялось, до України прибула зброя з Німеччини - 1000 одиниць протитанкової зброї і 500 зенітних ракет типу "Стінгер".

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У Парламенті Німеччини розпочинають слухання щодо вторгнення Росії в Україну

Втрати росіян, які воюють проти України:

За орієнтовними даними Генштабу Збройних Сил України, від ранку 24 лютого до ранку 2 березня військам країни-загарбника Росії були завдані такі втрати:

  • особового складу - 5840 осіб,
  • літаків – 30, 
  • гелікоптерів – 31, 
  • танків ‒ до 211, 
  • бойових броньованих машин ‒ 862, 
  • артилерійських систем – 85, 
  • засоби ППО - 9,
  • РСЗВ - 40, 
  • цистерн з ПММ - 60, 
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня - 3, 
  • легкі швидкісні катери – 2 одиниці, 
  • автомобільної техніки - 355. 

З чого почалося російське військове вторгнення до України:

Як починалася війна Росії проти України:

Росія завдає ударів по цивільному населенню:

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