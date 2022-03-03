Ховалися у підвалах: чотирьох окупантів, які штурмували місто Щастя, заарештували 

2014 року вони вступили до лав окупаційних військ.

Поблизу Щастя (Луганська область) українські військові знищили техніку окупантів та частину екіпажів. Також в одному з підвалів міста виявили чотирьох бойовиків, які там переховувались.

Про це повідомляє пресслужба Офісу Генерального прокурора України.

Наразі їх заарештували та оголосили про підозру у посяганні на територіальну цілісність і недоторканність України та участі у діяльності незаконних збройних формувань, що призвело до загибелі людей та інших тяжких наслідків (ч. 3 ст. 110, ч. 5 ст. 260 КК України).

Всі четверо виявились жителями тимчасово окупованих територій Луганщини.

2014 року вони вступили до лав окупаційних військ та служили механіками-водіями та операторами-навідниками БМП в одному з батальйонів.

Раніше голова Луганської облдержадміністрації Сергій Гайдай звернувся по допомогу до Червоного Хреста у зв'язку із ситуацією в містах Щастя та Станиця Луганська.