У Калуші переселенка з Ірпеня народила дівчинку-богатирку

У Калуші переселенка з Ірпеня народила дівчинку-богатирку

Вага новонародженої майже 4,8 кг.

У Калуші Івано-Франківської області переселенка з Ірпеня народила дівчинку-богатирку.

Про це повідомили на сторінці пологового будинку у Facebook.

У дописі повідомили, що Вікторія мешкала в Ірпені Київської області разом з чоловіком та двома дітьми. Жінка чекала на третю дівчинку. Коли на території міста почалася війна, сім'я попрямувала на Західну Україну.

Історії війни... Вона, Панчій Вікторія, жила в Ірпіні. З чоловіком і двома дітками, чекала на третю , дівчинку. Війна... Опубликовано Калуш пологовий будинок Пятница, 11 марта 2022 г.

У Калуші породілля народила здорову дівчинку. Її вага 4770 г, а зріст - 53 см.

“Ім’я дівчинці дали Ніка в честь нашої перемоги над окупантами”, - йдеться в повідомленні.

Як повідомлялося, у селі Кандибине, що в Миколаївські області, російські окупанти не випустили вагітну жінку до пологового будинку. Пологи відбулися за допомогою телемедицини. Відеозв’язком лікар з Миколаєва допоміг сільській медсестрі прийняти пологи. На світ з'явився хлопчик.

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