В Калуше переселенка из Ирпеня родила девочку-богатыря

В Калуше переселенка из Ирпеня родила девочку-богатыря

Вес новорожденной почти 4,8 кг.

В Калуше Ивано-Франковской области переселенка из Ирпеня родила девочку-богатыря.

Об этом сообщили на странице роддома в Facebook.

В сообщении сказано, что Виктория проживала в Ирпене Киевской области вместе с мужем и двумя детьми. Женщина ждала третью девочку. Когда на территории города началась война, семья направилась на Западную Украину.

История войны... Она, Панчий Виктория, жила в Ирпене. С мужем и двумя детьми, ждала третью, девочку. Война... Калуш роддом Пятница, 11 марта 2022 г.

В Калуше роженица родила здоровую девочку. Ее вес 4770 г, а рост – 53 см.

"Имя девочке дали Ника в честь нашей победы над оккупантами", — говорится в сообщении.

Как сообщалось, в селе Кандыбино Николаевской области российские оккупанты не выпустили беременную женщину в роддом. Роды прошли с помощью телемедицины. По видеосвязи врач из Николаева помог сельской медсестре принять роды. На свет появился мальчик.

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