Магнітна буря / © Associated Press

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Сьогодні, 28 листопада, очікується слабка активність Сонця. К-індекс магнітної бурі буде 3,7 — це зелений рівень.

Про це повідомляють meteoagent та Британська геологічна служба.

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Наразі активність Сонця слабка. Втім, очікується незначне посилення геомагнітної активності через прибуття швидкісного потоку сонячного вітру з корональної діри. Це може спричинити невеликі коливання магнітного поля Землі.

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Магнітна буря 28 листопада. ФОТО: meteoagent.

Слабка магнітна буря — це невелике збурення магнітного поля Землі, яке виникає через взаємодію сонячного вітру з магнітосферою нашої планети.

Таке явище може бути спричинене спалахами на Сонці або потоками заряджених частинок із корональних дір.

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