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Магнітна буря 28 листопада: чого очікувати
Магнітосфера Землі залишається спокійною, але ймовірні активні періоди.
Сьогодні, 28 листопада, очікується слабка активність Сонця. К-індекс магнітної бурі буде 3,7 — це зелений рівень.
Про це повідомляють meteoagent та Британська геологічна служба.
Наразі активність Сонця слабка. Втім, очікується незначне посилення геомагнітної активності через прибуття швидкісного потоку сонячного вітру з корональної діри. Це може спричинити невеликі коливання магнітного поля Землі.
Слабка магнітна буря — це невелике збурення магнітного поля Землі, яке виникає через взаємодію сонячного вітру з магнітосферою нашої планети.
Таке явище може бути спричинене спалахами на Сонці або потоками заряджених частинок із корональних дір.