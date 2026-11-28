Магнитная буря / © Associated Press

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Сегодня, 28 ноября, ожидается слабая активность Солнца. К-индекс магнитной бури будет 3,7 — это зеленый уровень.

Об этом сообщает meteoagent и Британская геологическая служба.

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Пока активность Солнца слаба. Впрочем, ожидается незначительное усиление геомагнитной активности из-за прибытия скоростного потока солнечного ветра из корональной дыры. Это может привести к небольшим колебаниям магнитного поля Земли.

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Магнитная буря 28 ноября. ФОТО: meteoagent.

Слабая магнитная буря — это небольшое возмущение магнитного поля Земли, возникающее из-за взаимодействия солнечного ветра с магнитосферой нашей планеты.

Такое явление может быть вызвано вспышками на Солнце или потоками заряженных частиц из корональных дыр.

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