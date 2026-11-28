- Дата публикации
-
- Категория
- Разное
- Количество просмотров
- 472
- Время на прочтение
- 1 мин
Магнитная буря 28 ноября: чего ожидать
Магнитосфера Земли остается спокойной, но возможны активные периоды.
Сегодня, 28 ноября, ожидается слабая активность Солнца. К-индекс магнитной бури будет 3,7 — это зеленый уровень.
Об этом сообщает meteoagent и Британская геологическая служба.
Пока активность Солнца слаба. Впрочем, ожидается незначительное усиление геомагнитной активности из-за прибытия скоростного потока солнечного ветра из корональной дыры. Это может привести к небольшим колебаниям магнитного поля Земли.
Слабая магнитная буря — это небольшое возмущение магнитного поля Земли, возникающее из-за взаимодействия солнечного ветра с магнитосферой нашей планеты.
Такое явление может быть вызвано вспышками на Солнце или потоками заряженных частиц из корональных дыр.