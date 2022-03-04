Путінська залізна завіса: росіянам заборонили читати "Радіо Свободу", BBC та "Медузу"

Російські користувачі також повідомляють про збої роботи Facebook.

Роскомнагляд обмежив доступ у Росії до сайтів "Радіо Свобода", російської служби BBC та видання "Медуза".

Саме видання "Медуза" (визнано іноагентом у Росії) повідомляє, що поки що не отримало підтвердження блокування, але сайт відкриватися вже перестав. Сайт видання BBC також перестав відкриватися у РФ.

Нагадаємо, раніше у РФ заблокували роботу радіостанції "Ехо Москви" та телеканалу "Дождь".