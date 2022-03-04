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Путинский железный занавес: россиянам запретили читать "Радио Свободу", BBC и "Медузу"

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Путинский железный занавес: россиянам запретили читать "Радио Свободу", BBC и "Медузу"

Associated Press

Российские пользователи также сообщают о сбоях работы Facebook.

Роскомнадзор ограничил доступ в России на сайты "Радио Свобода", российскую службу BBC и издание "Медуза".

Само издание "Медуза" (признано иноагентом в России) сообщает, что пока не получило подтверждения блокировки, но сайт открываться уже перестал. Сайт издания BBC также перестал открываться в РФ.

Напомним, ранее в РФ заблокировали работу радиостанции "Эхо Москвы" и телеканала "Дождь".

Потери россиян, воюющих против Украины:

По ориентировочным данным Генштаба Вооруженных Сил Украины, с утра 24 февраля до утра 3 марта войскам страны-захватчика России были нанесены следующие потери:

  • личного состава – около 9000 человек,
  • танков ‒ 217,
  • боевых бронированных машин – 900,
  • артиллерийских систем – 90,
  • РСЗО — 42,
  • средства ПВО – 11,
  • самолетов – 30 ед (информация уточняется),
  • вертолетов – 31 (информация уточняется),
  • автомобильной техники — 374,
  • легкие скоростные катера — 2,
  • цистерн с ГСМ – 60,
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 3.

С чего началось российское военное вторжение в Украину:

Как начиналась война России против Украины:

Россия наносит удары по гражданскому населению:

 
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