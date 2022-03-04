Путинский железный занавес: россиянам запретили читать "Радио Свободу", BBC и "Медузу"

Российские пользователи также сообщают о сбоях работы Facebook.

Роскомнадзор ограничил доступ в России на сайты "Радио Свобода", российскую службу BBC и издание "Медуза".

Само издание "Медуза" (признано иноагентом в России) сообщает, что пока не получило подтверждения блокировки, но сайт открываться уже перестал. Сайт издания BBC также перестал открываться в РФ.

Напомним, ранее в РФ заблокировали работу радиостанции "Эхо Москвы" и телеканала "Дождь".