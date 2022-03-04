Энергодар остался без отопления из-за обстрелов РФ

Повреждена теплотрасса.

Энергодар в Запорожской области остался без отопления из-за обстрелов российской армии.

Об этом сообщил городской голова Дмитрий Орлов.

По его словам, в ночь на 4 марта была повреждена теплотрасса. Сейчас специалисты работают над решением проблемы.

По словам мэра, утром на Энергодаре тихо, чужаки не замечены.

"Оставшиеся на ночь в укрытии можете вернуться домой. Но в связи с крайне напряженной ситуацией рядом рекомендуем меньше находиться на улице и оставаться дома", — подчеркнул Дмитрий Орлов.