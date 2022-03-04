Google приостанавливает продажи рекламы в России

Из-за войны России против Украины международные компании разрывают сотрудничество с российским бизнесом.

Компания Google, принадлежащая Alphabet Inc, прекратила продажу онлайн-рекламы в России.

Об этом пишет Reuters со ссылкой на заявление компании.

Теперь приобрести рекламу россиянам не удастся ни в поисковике, ни у YouTube, ни у партнеров.

Прикрыть продажу в России компания решила вслед за конкурентами: Twitter и Snap Inc. Другие сервисы компании – Поиск, Карты и YouTube – остаются доступными в стране.

Google – крупнейший в мире продавец онлайн-рекламы. В 2021 году выручка Google от рекламы составила $209,49 млрд. Это около 80% его выручки.

Напомним, по состоянию на 4 марта работать в России или сотрудничать со страной и ее гражданами, поставлять туда свою продукцию и сервисы отказались почти сотня компаний. Полный список можно посмотреть здесь.