Google призупиняє продаж реклами в Росії

Через війну Росії проти України міжнародні компанії розривають співпрацю з російським бізнесом.
Компанія Google, що належить Alphabet Inc, припинила продаж онлайн-реклами в Росії.
Про це пише Reuters з посиланням на заяву компанії.
Тепер придбати рекламу росіянам не вдасться ні в пошуковій системі, ні в YouTube, ні у партнерів.
Прикрити продаж у Росії компанія вирішила вслід за конкурентами: Twitter Inc і Snap Inc. Інші сервіси компанії — Пошук, Карті і YouTube — залишаються доступними в країні.
Google — найбільший у світі продавець онлайн-реклами. У 2021 році виторг Google від реклами склав $209,49 млрд. Це близько 80% його виторгу.
Нагадаємо, станом на 4 березня працювати в Росії чи співпрацювати з країною та її громадянами, постачати туди свою продукцію та сервіси відмовилися майже сотня компаній. Повний перелік можна подивитися тут.