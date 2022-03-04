Google призупиняє продаж реклами в Росії

Через війну Росії проти України міжнародні компанії розривають співпрацю з російським бізнесом.

Компанія Google, що належить Alphabet Inc, припинила продаж онлайн-реклами в Росії.

Про це пише Reuters з посиланням на заяву компанії.

Тепер придбати рекламу росіянам не вдасться ні в пошуковій системі, ні в YouTube, ні у партнерів.

Прикрити продаж у Росії компанія вирішила вслід за конкурентами: Twitter Inc і Snap Inc. Інші сервіси компанії — Пошук, Карті і YouTube — залишаються доступними в країні.

Google — найбільший у світі продавець онлайн-реклами. У 2021 році виторг Google від реклами склав $209,49 млрд. Це близько 80% його виторгу.

Нагадаємо, станом на 4 березня працювати в Росії чи співпрацювати з країною та її громадянами, постачати туди свою продукцію та сервіси відмовилися майже сотня компаній. Повний перелік можна подивитися тут.