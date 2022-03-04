Сервіс допомагає винайняти будинки, квартири, кімнати або ліжка у понад 190 країнах світу.

Популярний американський сервіс з пошуку та оренди житла Airbnb призупиняє діяльність у Росії та Білорусі.

Про це у Twitter повідомив голова компанії Брайан Ческі.

Нагадаємо, раніше у Airbnb заявили, що безкоштовно поселять 100 000 українських біженців. Житло надаватиметься для біженців, які перебувають в Польщі, Німеччині, Угорщині та Румунії.

Втрати росіян, які воюють проти України:

За орієнтовними даними Генштабу Збройних Сил України, від ранку 24 лютого до ранку 3 березня військам країни-загарбника Росії були завдані такі втрати:

особового складу - близько 9000 осіб,

танків ‒ 217,

бойових броньованих машин ‒ 900,

артилерійських систем – 90,

РСЗВ - 42,

засоби ППО - 11,

літаків – 30 од (інформація уточнюється),

гелікоптерів – 31 (інформація уточнюється),

автомобільної техніки - 374,

легкі швидкісні катери - 2,

цистерн з ПММ - 60,

БПЛА оперативно-тактичного рівня - 3.

З чого почалося російське військове вторгнення до України:

Як починалася війна Росії проти України:

Росія завдає ударів по цивільному населенню: