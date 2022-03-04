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Airbnb призупиняє діяльність у Росії та Білорусі

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Airbnb призупиняє діяльність у Росії та Білорусі

Сервіс допомагає винайняти будинки, квартири, кімнати або ліжка у понад 190 країнах світу.

Популярний американський сервіс з пошуку та оренди житла Airbnb призупиняє діяльність у Росії та Білорусі.

Про це у Twitter повідомив голова компанії Брайан Ческі.

Нагадаємо, раніше у Airbnb заявили, що безкоштовно поселять 100 000 українських біженців. Житло надаватиметься для біженців, які перебувають в ПольщіНімеччиніУгорщині та Румунії.

Втрати росіян, які воюють проти України:

За орієнтовними даними Генштабу Збройних Сил України, від ранку 24 лютого до ранку 3 березня військам країни-загарбника Росії були завдані такі втрати:

  • особового складу - близько 9000 осіб, 
  • танків ‒ 217, 
  • бойових броньованих машин ‒ 900, 
  • артилерійських систем – 90, 
  • РСЗВ - 42, 
  • засоби ППО - 11,
  • літаків – 30 од (інформація уточнюється), 
  • гелікоптерів  – 31 (інформація уточнюється),
  • автомобільної техніки - 374,
  • легкі швидкісні катери - 2,
  • цистерн з ПММ - 60, 
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня - 3.

З чого почалося російське військове вторгнення до України:

Як починалася війна Росії проти України:

Росія завдає ударів по цивільному населенню:

 
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