Сервис помогает снять дома, квартиры, комнаты или кровати более чем в 190 странах мира.

Популярный американский сервис по поиску и аренде жилья Airbnb приостанавливает деятельность в России и Беларуси.

Об этом в Twitter сообщил глава компании Брайан Чески.

Airbnb is suspending all operations в России и Белоруссии

Напомним, ранее в Airbnb заявили, что бесплатно поселят 100 тысяч украинских беженцев. Жилье будет предоставляться для беженцев, находящихся в Польше, Германии, Венгрии и Румынии.

Потери россиян, воюющих против Украины:

По ориентировочным данным Генштаба Вооруженных Сил Украины, с утра 24 февраля до утра 3 марта войскам страны-захватчика России были нанесены следующие потери:

личного состава – около 9000 человек,

танков ‒ 217,

боевых бронированных машин – 900,

артиллерийских систем – 90,

РСЗО — 42,

средства ПВО – 11,

самолетов – 30 ед (информация уточняется),

вертолетов – 31 (информация уточняется),

автомобильной техники — 374,

легкие скоростные катера — 2,

цистерн с ГСМ – 60,

БПЛА оперативно-тактического уровня – 3.

С чего началось российское военное вторжение в Украину:

Как начиналась война России против Украины:

Россия наносит удары по гражданскому населению: