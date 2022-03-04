У Хмельницькому бомбосховищі під час повітряної тривоги народився хлопчик

У Хмельницькому бомбосховищі під час повітряної тривоги народився хлопчик

У підвалі перинатального центру облаштували приміщення для вагітних і породіль.

У підвалі Хмельницького обласного перинатального центру народився хлопчик.

Про це розповіла заступниця директора Хмельницької обласної лікарні з акушерсько-гінекологічної допомоги Лариса Притуляк, пише "Всім".

У перинатальному центрі, в підвалі, народився хлопчик вагою 3 800 кг. Саме до підвалу всі спустилися через черговий сигнал тривоги.

За словами Лариси Притуляк, від початку війни в обласному перинатальному центрі народилося 30 немовлят.

"В столовій для персоналу ми облаштували операційну. Адже у період сигналу тривоги, можливо, потрібно буде оперувати якусь жінку. Ми сформували маленьку філію дитячої реанімації. Поруч, де раніше був гардероб, у нас відділення реанімації. Туди під час сигналу тривоги спускають дітей з відділення реанімації. Вони там перебувають на кисневій підтримці", - розповіла лікарка.