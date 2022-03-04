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У Хмельницькому бомбосховищі під час повітряної тривоги народився хлопчик

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У Хмельницькому бомбосховищі під час повітряної тривоги народився хлопчик

pixabay.com

У підвалі перинатального центру облаштували приміщення для вагітних і породіль.

У підвалі Хмельницького обласного перинатального центру народився хлопчик. 

Про це розповіла заступниця директора Хмельницької обласної лікарні з акушерсько-гінекологічної допомоги Лариса Притуляк, пише "Всім".

У перинатальному центрі, в підвалі, народився хлопчик вагою 3 800 кг. Саме до підвалу всі спустилися через черговий сигнал тривоги. 

За словами Лариси Притуляк, від початку війни в обласному перинатальному центрі народилося 30 немовлят.

"В столовій для персоналу ми облаштували операційну. Адже у період сигналу тривоги, можливо, потрібно буде оперувати якусь жінку. Ми сформували маленьку філію дитячої реанімації. Поруч, де раніше був гардероб, у нас відділення реанімації. Туди під час сигналу тривоги спускають дітей з відділення реанімації. Вони там перебувають на кисневій підтримці", - розповіла  лікарка.

Втрати росіян, які воюють проти України:

За орієнтовними даними Генштабу Збройних Сил України, від ранку 24 лютого до ранку 3 березня військам країни-загарбника Росії були завдані такі втрати:

  • особового складу - близько 9000 осіб, 
  • танків ‒ 217, 
  • бойових броньованих машин ‒ 900, 
  • артилерійських систем – 90, 
  • РСЗВ - 42, 
  • засоби ППО - 11,
  • літаків – 30 од (інформація уточнюється), 
  • гелікоптерів  – 31 (інформація уточнюється),
  • автомобільної техніки - 374,
  • легкі швидкісні катери - 2,
  • цистерн з ПММ - 60, 
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня - 3.

З чого почалося російське військове вторгнення до України:

Як починалася війна Росії проти України:

Росія завдає ударів по цивільному населенню:

 
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