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Енергодар залишився без опалення через обстріли РФ

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Енергодар залишився без опалення через обстріли РФ

Энергодар / Associated Press

Пошкоджено теплотрасу.

Енергодар у Запорізькій області залишився без опалення через обстріли російської армії.

Про це повідомив міський голова Дмитро Орлов.

За його словами, у ніч проти 4 березня було пошкоджено теплотрасу. Наразі фахівці працюють над в рішення проблеми.

 За словами мера, вранці на Енергодара тихо, чужинців не помічено. 

"Ті, хто залишався на ніч в укритті, можете повернутися додому.  Але у зв’язку із вкрай напруженою ситуацією поруч рекомендуємо менше перебувати на вулиці і залишатися вдома", - наголосив Дмитро Орлов.

Втрати росіян, які воюють проти України:

За орієнтовними даними Генштабу Збройних Сил України, від ранку 24 лютого до ранку 3 березня військам країни-загарбника Росії були завдані такі втрати:

  • особового складу - близько 9000 осіб, 
  • танків ‒ 217, 
  • бойових броньованих машин ‒ 900, 
  • артилерійських систем – 90, 
  • РСЗВ - 42, 
  • засоби ППО - 11,
  • літаків – 30 од (інформація уточнюється), 
  • гелікоптерів  – 31 (інформація уточнюється),
  • автомобільної техніки - 374,
  • легкі швидкісні катери - 2,
  • цистерн з ПММ - 60, 
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня - 3.

З чого почалося російське військове вторгнення до України:

Як починалася війна Росії проти України:

Росія завдає ударів по цивільному населенню:

 
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