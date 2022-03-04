Енергодар залишився без опалення через обстріли РФ

Енергодар залишився без опалення через обстріли РФ

Пошкоджено теплотрасу.

Енергодар у Запорізькій області залишився без опалення через обстріли російської армії.

Про це повідомив міський голова Дмитро Орлов.

За його словами, у ніч проти 4 березня було пошкоджено теплотрасу. Наразі фахівці працюють над в рішення проблеми.

За словами мера, вранці на Енергодара тихо, чужинців не помічено.

"Ті, хто залишався на ніч в укритті, можете повернутися додому. Але у зв’язку із вкрай напруженою ситуацією поруч рекомендуємо менше перебувати на вулиці і залишатися вдома", - наголосив Дмитро Орлов.