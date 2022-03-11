Категорія
Війна
НаживоУсі публікаціїЕксклюзив ТСНУкрaїнaПолітикаВійнаГламурПроспортЛедіЗдоров’яАстрологіяВідеоРецептиСпецпроєктиЕкономікаФотоКиївЛьвівЦікaвинкиКоронавірусВипуски ТСНСвітТуризмАвтоНаука та ITДопомогаІнтерв’юІнфографікаПодкастиКіберспорт
Мова сайту
Русская версия

"Україна не розглядає вступ до ЄС на 50%" - Єрмак про результати саміту

Дата публікації
Поділитись:
WhatsApp
Viber
"Україна не розглядає вступ до ЄС на 50%" - Єрмак про результати саміту

УНІАН

ЄС не підтримав заявку Україну на вступ за прискореною процедурою.

Керівник Офісу президента України Андрій Єрмак підкреслив, що Україна вдячна за рішення, прийняті на саміті Європейського Союзу, однак цього недостатньо. 

Про це він написав у Twitter.

"Цієї ночі відбувся саміт ЄС, на якому обговорювалась перспектива членства України у Євросоюзі. Вдячні за рішення, які прийняті. Але Україна не розглядає вступ до ЄС на 50%. Наш народ обирає 100%", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, ЄС не підтримав заявку України на вступ за прискореною процедурою: які європейські країни заблокували рішення.

Раніше Єрмак повідомляв, що в Україні створили Координаційний штаб з гуманітарних і соціальних питань.

© ТСН.ua
ТСН.ua
Наступна публікація