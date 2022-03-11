"Україна не розглядає вступ до ЄС на 50%" - Єрмак про результати саміту

"Україна не розглядає вступ до ЄС на 50%" - Єрмак про результати саміту

ЄС не підтримав заявку Україну на вступ за прискореною процедурою.

Керівник Офісу президента України Андрій Єрмак підкреслив, що Україна вдячна за рішення, прийняті на саміті Європейського Союзу, однак цього недостатньо.

Про це він написав у Twitter.

Цієї ночі відбувся саміт ЄС, на якому обговорювалась перспектива членства у Євросоюзі. Вдячні за рішення, які прийняті. Але Україна не розглядає вступ до ЄС на 50%. Наш народ обирає 100%. — Andriy Yermak (@AndriyYermak) March 11, 2022

"Цієї ночі відбувся саміт ЄС, на якому обговорювалась перспектива членства України у Євросоюзі. Вдячні за рішення, які прийняті. Але Україна не розглядає вступ до ЄС на 50%. Наш народ обирає 100%", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, ЄС не підтримав заявку України на вступ за прискореною процедурою: які європейські країни заблокували рішення.

Раніше Єрмак повідомляв, що в Україні створили Координаційний штаб з гуманітарних і соціальних питань.