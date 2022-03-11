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"Украина не рассматривает вступление в ЕС на 50%" — Ермак о результатах Саммита

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"Украина не рассматривает вступление в ЕС на 50%" — Ермак о результатах Саммита

УНИАН

ЕС не поддержал заявку Украины на вступление по ускоренной процедуре.

Руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак подчеркнул, что Украина благодарна за решения, принятые на Саммите Европейского Союза, однако этого недостаточно.

Об этом он написал в Twitter.

"Этой ночью состоялся саммит ЕС, на котором обсуждалась перспектива членства Украины в Евросоюзе. Благодарны за принятые решения. Но Украина не рассматривает вступление в ЕС на 50%. Наш народ выбирает 100%", — говорится в сообщении.

Напомним, ЕС не поддержал заявку Украины на вступление по ускоренной процедуре: европейские страны заблокировали решение.

Ранее Ермак сообщал, что в Украине был создан Координационный штаб по гуманитарным и социальным вопросам.

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