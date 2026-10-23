Третья волна атак: эксперт предупредил о новой угрозе вместо "Шахедов"

РФ пытается расширить географию атак / © Associated Press

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Россия разрабатывает так называемую третью волну средств воздушного нападения, под которой подразумеваются малые крылатые ракеты или модернизированная баллистика с дальностью до 1200 километров.

Об этом в эфире «Київ24» заявил бывший заместитель начальника Генштаба ВСУ, генерал-лейтенант Игорь Романенко.

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«После обычных "Шахедов" и реактивных дронов РФ переходит к новым средствам поражения. В частности, ракета "Филин", по заявленным характеристикам, может преодолевать до 1200 км со скоростью 800 км/ч и лететь на малой высоте. Украине уже сейчас необходимо разрабатывать средства противодействия таким целям», — сказал он.

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Напомним, Главное управление разведки Министерства обороны Украины сообщало, что Россия в конце лета этого года начала применять новую крылатую ракету "Филин". Это новая модификация дронов предыдущих поколений, которые запускаются как БпЛА с земли (а не с самолетов) и имеют меньшую боевую часть, чем классические крылатые ракеты.

Эти новые ракето-дроны смогут еще дальше доставать тыловые регионы страны, ведь их заявленная дальность полета — 1200 километров, тогда как нынешние реактивные «Шахеды» в разных модификациях летят гораздо меньше.

Накануне министр обороны Украины Евгений Хмара заявлял, что ведомство работает над обеспечением дронами-перехватчиками, авиацией и боеприпасами к ней, зенитными ракетными и артиллерийскими комплексами, турелями, средствами РЭБ и другими решениями для противовоздушной обороны Украины.

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