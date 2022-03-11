Зеленский пообщался с Байденом: о чем говорили президенты

Зеленский пообщался с Байденом: о чем говорили президенты

Президенты поговорили о поддержке Украины и ужесточении санкций против РФ.

Президент Украины Владимир Зеленский побеседовал с американским лидером Джо Байденом о войне России против Украины.

Об этом сообщил Владимир Зеленский.

"Провел предметный разговор с Джо Байденом. Проинформировал его о своей оценке ситуации на поле боя, о преступлениях РФ против мирного населения. Согласовали дальнейшие шаги по оборонной поддержке Украины и усилению санкционного давления на Россию", — написал президент Украины.

Провел предметный разговор с @POTUS. Проинформировал его о своей оценке ситуации в поле боя, о преступлениях РФ против мирного населения. Согласовали дальнейшие шаги по оборонной поддержке Украины и усилению санкционного давления на Россию. – Владимир Зеленский (@ZelenskyyUa) March 11, 2022

Напомним, во Львове поймали мужчину, который входил в незаконные вооруженные формирования и приехал из Мариуполя. Его заметили местные жители на улице во время комендантского часа и сообщили о подозрительном лице.