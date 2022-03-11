В НАТО объяснили, почему не закрывают небо над Украиной

В НАТО объяснили, почему не закрывают небо над Украиной

Одним заявлением о закрытии неба вопрос не ограничивается, говорит Столтенберг.

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что небо над Украиной, на которую цинично напала РФ и убивает мирных людей, не закроют, потому что после заявления нужно будет разместить военные силы в регионе, что означает полномасштабную войну РФ и НАТО с огромным количеством жертв. Поэтому Альянс не посылает военных и самолеты в Украину и не будет напрямую вмешиваться в войну в Украине.

Об этом Столтенберг сказал в интервью Anadolu.

Он подчеркнул, что НАТО делает активные шаги по недопущению распространения войны в Украине за пределы этой страны.

"Мы стремимся не допустить разрастания войны, что приведет к большим разрушениям и жертвам среди мирного населения. Поэтому НАТО не посылает военных и самолеты. Мы не будем напрямую вмешиваться в войну в Украине", — сказал Столтенберг.

Отвечая на вопрос о причинах отказа от закрытия неба над Украиной, что в свое время практиковалось в Боснии и Герцеговине и Ливии, Столтенберг отметил, что "ситуация в Украине другая".

"Одним заявлением о закрытии неба вопрос не ограничивается. Для этого нужно разместить в регионе военные силы. Это значит, что НАТО нанесет удар системам ПВО России в Украине. Причем вопрос не ограничится только Украиной. Удар будет нанесен и территорией Беларуси и России. То есть будет иметь место прямое противостояние РФ и НАТО, а именно полномасштабная война. Масштабы разрушений и жертв окажутся в разы больше, чем мы видим сегодня в Украине", — пояснил он.

В то же время, Столтенберг напомнил о оказанной помощи Украине как в оборонной сфере, так и в финансовой и гуманитарной сферах. Кроме того, генсек НАТО заявил, что сейчас Россия демонстрирует в Европе "жестокость, невиданную с периода завершения Второй мировой войны", а потому призвал Путина забрать войска с Украины.

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