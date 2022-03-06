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Блинкен напомнил, что означает объявление бесполетной зоны

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Блинкен напомнил, что означает объявление бесполетной зоны

Associated Press

На фоне полномасштабного вторжения России Украина постоянно призывает закрыть небо над страной.

Государственный секретарь США Энтони Блинкен обьяснил, что означает создание бесполетной зоны.

"И, кстати, помните, что запрещенная для полетов зона значит, что если вы объявляете, что полеты в космос запрещены, и через него пролетает российский самолет, это значит, что мы должны его сбить", – сказал он в интервью телеканалу NBC.

Напомним, что в телеграм-канале Верховной Рады Украины призвали украинцев распространять в Twitter среди лидеров Евросоюза публикацию с призывом закрыть небо над страной для защиты детей.

В свою очередь глава МИД Украины Дмитрий Кулеба в очередной раз призвал мир обеспечить государство боевой авиацией, опубликовав снимок 500-килограммовой российской бомбы, упавшей на жилой дом в Чернигове.

Срочное обращение Зеленского: мир должен срочно закрыть небо над Украиной

Срочное обращение Зеленского: мир должен срочно закрыть небо над Украиной

Как начиналась война России против Украины:

Потери россиян, воюющих против Украины:

По ориентировочным данным Генштаба Вооруженных Сил Украины, с утра 24 февраля до утра 6 марта войскам страны-захватчика России были нанесены следующие потери:

  • личного состава – более 11 тыс. человек,
  • танков – 285 ед.,
  • ББМ – 985 ед.,
  • артиллерийских систем – 109 ед.,
  • РСЗО ‒ 50 ед.
  • средства ПВО – 21 ед.,
  • самолетов – 44 ед.,
  • вертолетов – 48 ед.,
  • автомобильной техники – 447 ед.,
  • легкие скоростные катера – 2 ед.,
  • цистерн с ППМ ‒ 60,
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 4.

Данные уточняются. Подсчет усложняется высокой интенсивностью боевых действий.

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