Блинкен напомнил, что означает объявление бесполетной зоны

На фоне полномасштабного вторжения России Украина постоянно призывает закрыть небо над страной.

Государственный секретарь США Энтони Блинкен обьяснил, что означает создание бесполетной зоны.

"И, кстати, помните, что запрещенная для полетов зона значит, что если вы объявляете, что полеты в космос запрещены, и через него пролетает российский самолет, это значит, что мы должны его сбить", – сказал он в интервью телеканалу NBC.

Напомним, что в телеграм-канале Верховной Рады Украины призвали украинцев распространять в Twitter среди лидеров Евросоюза публикацию с призывом закрыть небо над страной для защиты детей.

В свою очередь глава МИД Украины Дмитрий Кулеба в очередной раз призвал мир обеспечить государство боевой авиацией, опубликовав снимок 500-килограммовой российской бомбы, упавшей на жилой дом в Чернигове.