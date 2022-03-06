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Bolt раздает свои автомобили всем, кому нужно уехать в безопасное место

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Bolt раздает свои автомобили всем, кому нужно уехать в безопасное место

Bolt раздает свои автомобили всем, кому нужно уехать в безопасное место / УНИАН

В связи с вторжением России в Украину компания решила бесплатно предоставлять машины из своего автомобильного парка украинцам, нуждающимся уехать в границу или в западные регионы. Нужно только самостоятельно заправить автомобиль.

Автомобили компании Bolt доступны всем гражданам Украины в таких городах:

  • Запорожье;
  • Киев;
  • Полтава;
  • Харьков;
  • Сумы;
  • Житомир;
  • Херсон;
  • Днепр;
  • Николаев;
  • Одесса;
  • Кривой Рог.

Чтобы получить автомобиль нужно:

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