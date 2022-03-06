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Bolt роздає свої автомобілі всім, кому потрібно виїхати до безпечного місця

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Bolt роздає свої автомобілі всім, кому потрібно виїхати до безпечного місця

Bolt роздає свої автомобілі всім, кому потрібно виїхати в безпечне місце / УНІАН

У зв'язку із вторгненням Росії до України компанія вирішила безкоштовно надавати машини зі свого автомобільного парку українцям, які потребують виїзду до кордону чи до західних регіонів. Потрібно лише самостійно заправити авто.

Автомобілі компанії Bolt доступні всім громадянам України в таких містах:

  • Запоріжжя;
  • Київ;
  • Полтава;
  • Харків;
  • Суми;
  • Житомир;
  • Херсон;
  • Дніпро;
  • Миколаїв;
  • Одеса;
  • Кривий Ріг.

Щоб отримати автомобіль, потрібно:

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