"Битва за Київ - це ключова битва наступних днів" - радник очільника МВС

"Битва за Київ - це ключова битва наступних днів" - радник очільника МВС

Росія готується до другого повномасштабного наступу.

Протягом наступних днів російська армія, ймовірно, зробить ще одну спробу захопити Київ. Росія стягнула до сіл та міст поблизу Києва велику кількість військ.

Про це в прямому ефірі спільного телемарафону сказав радник міністра внутрішніх справ Вадим Денисенко.

"На підходах до Києва концентрується достатньо велика кількість російської техніки та російських військ. Ми розуміємо, що битва за Київ це ключова битва наступних днів", - сказав він.