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"Битва за Київ - це ключова битва наступних днів" - радник очільника МВС

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Росія готується до другого повномасштабного наступу.

Протягом наступних днів російська армія, ймовірно, зробить ще одну спробу захопити Київ. Росія стягнула до сіл та міст поблизу Києва велику кількість військ.

Про це в прямому ефірі спільного телемарафону сказав радник міністра внутрішніх справ Вадим Денисенко.

"На підходах до Києва концентрується достатньо велика кількість російської техніки та російських військ. Ми розуміємо, що битва за Київ це ключова битва наступних днів", - сказав він.

Як починалася війна Росії проти України:

Втрати росіян, які воюють проти України:

За орієнтовними даними Генштабу Збройних Сил України, від ранку 24 лютого до ранку 6 березня військам країни-загарбника Росії були завдані такі втрати:

  • особового складу ‒ понад 11 тис. осіб,
  • танків ‒ 285 од.,
  • ББМ ‒ 985 од.,
  • артилерійських систем – 109 од.,
  • РСЗВ ‒ 50 од.,
  • засоби ППО ‒ 21 од.,
  • літаків – 44 од.,
  • гелікоптерів – 48 од.,
  • автомобільної техніки ‒ 447 од.,
  • легкі швидкісні катери ‒ 2 од.,
  • цистерн з ППМ ‒ 60,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня ‒ 4.

Дані уточнюються. Підрахунок ускладнюється високою інтенсивністю бойових дій.

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