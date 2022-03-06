Україна не піде на жодні поступки під час переговорів з росіянами - Дещиця

Україна не піде на жодні поступки під час переговорів з росіянами - Дещиця

За словами посла України в Польщі, під час третього раунду переговорів сторони знову обговорять тему гуманітарних коридорів для цивільних осіб.

Переговори України та Росії відбуваються у складній атмосфері, проте Київ не піде на жодний ультиматум Москви. Україна зараз активно веде переговори про створення гуманітарних коридорів.

Про це заявив посол України в Польщі Андрій Дещиця під час спільної пресконференції для ЗМІ із заступником очільника МЗС Польщі Павелом Яблонським і головою канцелярії прем’єр-міністра Польщі Міхалом Дворчиком.

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"Ці переговори відбуваються у складній атмосфері, оскільки жодна зі сторін не хоче йти на поступки. Ми не погоджуємося і не будемо погоджуватися на жодні ультиматуми російської сторони, боротимемося до кінця. Водночас, ми ведемо переговори щодо створення гуманітарних коридорів, адже такими є потреби на даний момент, беручи до уваги те, які методи застосовує Росія, вбиваючи звичайних людей", — заявив Дещиця.

За його словами, під час третього раунду переговорів у понеділок, 7 березня, сторони знову обговорять тему гуманітарних коридорів для цивільних осіб.

Крім того, посол України в Польщі закликав усіх членів НАТО нарешті прийняти рішення про закриття повітряного простору над Україною, що дозволило б призупинити всі бойові дії.

"Ми підкреслюємо, що це наша спільна справа, оскільки це в інтересах усіх країн", — наголосив український дипломат.