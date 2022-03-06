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Україна не піде на жодні поступки під час переговорів з росіянами - Дещиця

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Україна не піде на жодні поступки під час переговорів з росіянами - Дещиця

УНІАН

За словами посла України в Польщі, під час третього раунду переговорів сторони знову обговорять тему гуманітарних коридорів для цивільних осіб.

Переговори України та Росії відбуваються у складній атмосфері, проте Київ не піде на жодний ультиматум Москви. Україна зараз активно веде переговори про створення гуманітарних коридорів.

Про це заявив посол України в Польщі Андрій Дещиця під час спільної пресконференції для ЗМІ із заступником очільника МЗС Польщі Павелом Яблонським і головою канцелярії прем’єр-міністра Польщі Міхалом Дворчиком.

"Ці переговори відбуваються у складній атмосфері, оскільки жодна зі сторін не хоче йти на поступки. Ми не погоджуємося і не будемо погоджуватися на жодні ультиматуми російської сторони, боротимемося до кінця. Водночас, ми ведемо переговори щодо створення гуманітарних коридорів, адже такими є потреби на даний момент, беручи до уваги те, які методи застосовує Росія, вбиваючи звичайних людей", — заявив Дещиця.

За його словами, під час третього раунду переговорів у понеділок, 7 березня, сторони знову обговорять тему гуманітарних коридорів для цивільних осіб.

Крім того, посол України в Польщі закликав усіх членів НАТО нарешті прийняти рішення про закриття повітряного простору над Україною, що дозволило б призупинити всі бойові дії.

"Ми підкреслюємо, що це наша спільна справа, оскільки це в інтересах усіх країн", — наголосив український дипломат.

Як починалася війна Росії проти України:

Втрати росіян, які воюють проти України:

За орієнтовними даними Генштабу Збройних Сил України, від ранку 24 лютого до ранку 6 березня військам країни-загарбника Росії були завдані такі втрати:

  • особового складу ‒ понад 11 тис. осіб,
  • танків ‒ 285 од.,
  • ББМ ‒ 985 од.,
  • артилерійських систем – 109 од.,
  • РСЗВ ‒ 50 од.,
  • засоби ППО ‒ 21 од.,
  • літаків – 44 од.,
  • гелікоптерів – 48 од.,
  • автомобільної техніки ‒ 447 од.,
  • легкі швидкісні катери ‒ 2 од.,
  • цистерн з ППМ ‒ 60,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня ‒ 4.

Дані уточнюються. Підрахунок ускладнюється високою інтенсивністю бойових дій.

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