Київ: усі важливі новини за 6 березня

Київ: усі важливі новини за 6 березня

Гуманітарний штаб Києва потребує волонтерів.

Перші весняні вихідні у Києві завершилися спокійно. Столиця продовжує жити і працювати в умовах військового стану.

Про це 6 березня повідомили в КМДА.

Змін у режимі комендантської години немає: вона триватиме щоночі від 20:00 до 07:00.

Критична інфраструктура міста функціонує безперебійно. Метро працює в обмеженому режимі та як укриття для киян. В умовах воєнного стану працює і наземний громадський транспорт. Рух організований там, де це можливо. Транспорт продовжує перевозити киян від 08:00 до 19:00.

Бійці збройних сил, тероборона, поліція та інші силові структури не припиняють готувати столицю до оборони.

Гуманітарний штаб Києва потребує волонтерів на склади з продовольством та волонтерів-фармацевтів. Волонтери-фармацевти працюватимуть із партіями медикаментів, які поступають до Києва.

Щоб стати волонтером гуманітарного штабу, потрібно заповнити форму для волонтерів: https://cutt.ly/SAvnmOR

Міська влада також закликає мережі приватних аптек організувати роботу, аби кияни мали доступ до медикаментів. Для цього бізнесу також треба звернутися до гуманітарного штабу.

Київ продовжує евакуйовувати дітей з інвалідністю, дітей-сиріт, дітей, які опинилися в складних життєвих обставинах та людей з інвалідністю. 5 березня евакуаційним рейсом до Польщі відправили близько 1000 киян таких категорій. Серед них – і майже 200 дітей з інвалідністю, 32 з яких пересуваються на кріслах колісних. Рейс був організований спільно з Центром взаємодопомоги "Спасемо Україну".

Від 24 лютого такими спільними евакуаційними рейсами до Європи вже відправили понад 3000 осіб.

У Києві працює гуманітарний штаб: https://potreby.kyivcity.gov.ua/

Штаб забезпечує медикаментами, продуктами і предметами першої необхідності насамперед тих, хто найбільше цього потребує. Одиноких і людей літнього віку, осіб з інвалідністю, матерів з маленькими дітьми.

Створено електронну платформу, через яку всі, у кого є можливість, можуть долучитись до підтримки міста за наступними напрямами: медикаменти та ліки, продукти харчування, предмети першої необхідності, логістичні послуги, людські ресурси (волонтери).

Мапа Гуманітарних штабів — https://cutt.ly/0AjSQya