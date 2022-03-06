Киев: все важные новости за 6 марта

Киев: все важные новости за 6 марта

Гуманитарный штаб Киева нуждается в волонтерах.

Первые весенние выходные в Киеве завершились спокойно. Столица продолжает жить и работать в условиях военного положения.

Об этом 6 марта сообщили в КГГА.

Изменений в режиме комендантского часа нет: он продлится каждую ночь с 20:00 до 07:00.

Критическая инфраструктура города функционирует бесперебойно. Метро работает в ограниченном режиме и как укрытие для киевлян. В условиях военного положения работает и наземный общественный транспорт. Движение организовано там, где это возможно. Транспорт продолжает перевозить киевлян с 08:00 до 19:00.

Бойцы вооруженных сил, теробороны, полиция и другие силовые структуры не прекращают готовить столицу к обороне.

Гуманитарный штаб Киева нуждается в волонтерах на складах с продовольствием и волонтерах-фармацевтах. Волонтеры-фармацевты будут работать с партиями поступающих в Киев медикаментов

Чтобы стать волонтером гуманитарного штаба, нужно заполнить форму для волонтеров: https://cutt.ly/SAvnmOR

Городские власти также призывают сети частных аптек организовать работу, чтобы киевляне имели доступ к медикаментам. Для этого бизнесу также следует обратиться в гуманитарный штаб.

Киев продолжает эвакуировать детей с инвалидностью, детей-сирот, детей, оказавшихся в сложных жизненных обстоятельствах и людей с инвалидностью. 5 марта эвакуационным рейсом в Польшу отправили около 1000 киевлян таких категорий. Среди них – и около 200 детей с инвалидностью, 32 из которых передвигаются на креслах колесных. Рейс был организован совместно с Центром взаимопомощи "Спасем Украину".

С 24 февраля такими общими эвакуационными рейсами в Европу уже отправили более 3000 человек.

В Киеве работает гуманитарный штаб: https://potreby.kyivcity.gov.ua/

Штаб обеспечивает медикаментами, продуктами и предметами первой необходимости прежде всего тех, кто больше всего в этом нуждается. Одиноких и пожилых людей, людей с инвалидностью, матерей с маленькими детьми.

Создана электронная платформа, через которую все, у кого есть возможность, могут приобщиться к поддержке города по следующим направлениям: медикаменты и лекарства, продукты питания, предметы первой необходимости, логистические услуги, человеческие ресурсы (волонтеры).

Карта Гуманитарных штабов — https://cutt.ly/0AjSQya