Киев: все важные новости за 6 марта

Гуманитарный штаб Киева нуждается в волонтерах.
Первые весенние выходные в Киеве завершились спокойно. Столица продолжает жить и работать в условиях военного положения.
Об этом 6 марта сообщили в КГГА.
Изменений в режиме комендантского часа нет: он продлится каждую ночь с 20:00 до 07:00.
Критическая инфраструктура города функционирует бесперебойно. Метро работает в ограниченном режиме и как укрытие для киевлян. В условиях военного положения работает и наземный общественный транспорт. Движение организовано там, где это возможно. Транспорт продолжает перевозить киевлян с 08:00 до 19:00.
Бойцы вооруженных сил, теробороны, полиция и другие силовые структуры не прекращают готовить столицу к обороне.
Гуманитарный штаб Киева нуждается в волонтерах на складах с продовольствием и волонтерах-фармацевтах. Волонтеры-фармацевты будут работать с партиями поступающих в Киев медикаментов
Чтобы стать волонтером гуманитарного штаба, нужно заполнить форму для волонтеров: https://cutt.ly/SAvnmOR
Городские власти также призывают сети частных аптек организовать работу, чтобы киевляне имели доступ к медикаментам. Для этого бизнесу также следует обратиться в гуманитарный штаб.
Киев продолжает эвакуировать детей с инвалидностью, детей-сирот, детей, оказавшихся в сложных жизненных обстоятельствах и людей с инвалидностью. 5 марта эвакуационным рейсом в Польшу отправили около 1000 киевлян таких категорий. Среди них – и около 200 детей с инвалидностью, 32 из которых передвигаются на креслах колесных. Рейс был организован совместно с Центром взаимопомощи "Спасем Украину".
С 24 февраля такими общими эвакуационными рейсами в Европу уже отправили более 3000 человек.
В Киеве работает гуманитарный штаб: https://potreby.kyivcity.gov.ua/
Штаб обеспечивает медикаментами, продуктами и предметами первой необходимости прежде всего тех, кто больше всего в этом нуждается. Одиноких и пожилых людей, людей с инвалидностью, матерей с маленькими детьми.
Создана электронная платформа, через которую все, у кого есть возможность, могут приобщиться к поддержке города по следующим направлениям: медикаменты и лекарства, продукты питания, предметы первой необходимости, логистические услуги, человеческие ресурсы (волонтеры).
Карта Гуманитарных штабов — https://cutt.ly/0AjSQya
Полезные советы:
- Список полезных украинских чатов, спасающих жизнь
- Помочь с жильем и с вещами: в Украине создан сервис для помощи беженцам из-за нападения РФ
- Ляшко обнародовал список аптек, которые продолжают работать в условиях войны в Украине
- Бесплатные онлайн-консультации от врачей: создан чат-бот, чтобы украинцы могли получить помощь
- Как бороться с оккупантами на цифровом фронте: полезные советы
- Что делать, если вы попали под завал дома: несколько советов
- Что делать, если отключат воду, чтобы не заболеть: советы
- Что делать в случае химической опасности: список советов
- Что делать в случае радиационной аварии: практические советы
- Как действовать и жить в военное время: советы от Елены Зеленской
- Как выжить в городе под обстрелами: советы от полиции
- Как предотвратить отравление во время военного положения: советы
- Как заснуть, если постоянная тревога: советы психологи
- Первая помощь во время кровотечения: советы врача
- Как справиться со стрессом во время войны: советы психологи.
- Что делать, если кафиры отобрали мобильный телефон: совет от Министерства цифровой трансформации
- Как не поддаваться панике в военное время: советы психологи
- Как действовать, чтобы уберечь себя от мародеров: советы полиции и Центра противодействия дезинформации
- Что делать в случае панической атаки: советы психологи Светланы Ройз
- "Сделаем их вместе": в терробороне посоветовали, как сопротивляться колоннам врага
- Как вести себя на блокпостах: полезные советы для украинцев (фото)
- Как дать отпор врагу: ВСУ подготовили советы для украинцев
- Советы, которые помогут животным меньше волноваться во время воздушной тревоги
- Как помочь пожилым людям справиться с тревожностью: советы психологи
- Как справиться с тревогой — советы психологи.
- Как не паниковать: 4 простые советы психологи
- Как преодолеть тревогу во время войны: советы ГСЧС
- Что делать украинцам, оказавшимся за границей: советы от МИД
- Советы родителям: детская психология рассказала, что говорить детям во время войны
- Если отключат интернет: советы, как оставаться на связи в случае чрезвычайной ситуации
- Как преодолеть панику в условиях чрезвычайных ситуаций: советы психологи
- Как избежать стоматологических заболеваний и что делать, если болит зуб: ряд советов
- Как преодолеть тревожность и беспокойство: простые советы
- Как помочь себе самому, если заболели ОРВИ: ряд советов
- Как предотвратить гипертонический кризис в военное время: советы