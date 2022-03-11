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"Путін - агресор, він має заплатити за це" - Байден

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"Путін - агресор, він має заплатити за це" - Байден

Associated Press

Президент США також розповів про обвал на фондовому ринку РФ та падіння російського рубля. 

Президент США Джо Байден під час свого звернення 11 березня наголосив, що президент РФ Володимир Путін є агресором і він повинен за це заплатити. 

Про це йдеться у зверненні Байдена. 

"Путін – агресор. Він має поплатитися за це стабільністю у своїй країні, а потім просити фінансової допомоги у міжнародної спільноти", – підкреслив Джо Байден.

Президент США також розповів про обвал на фондовому ринку РФ та падіння російського рубля. 

"Рубль втратив більше половини вартості. "Московську біржу" закрито вже цілих два тижні, тому що вони знають, що в момент відкриття може статися обвал", - сказав президент США.

Нагадаємо, у Чехії парламент затвердив законодавство щодо прав українців, які переїжджають до цієї країни через війну. 

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