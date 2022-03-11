"Путин – агрессор, он должен заплатить за это" – Байден

Президент США также рассказал об обвале на фондовом рынке РФ и падении российского рубля.
Президент США Джо Байден во время своего обращения 11 марта подчеркнул, что президент РФ Владимир Путин является агрессором и должен за это заплатить.
Об этом говорится в обращении Байдена.
"Путин – агрессор. Он должен поплатиться за это стабильностью в своей стране, а затем просить финансовую помощь у международного сообщества", – подчеркнул Джо Байден.
Президент США также рассказал об обвале на фондовом рынке РФ и падении российского рубля.
"Рубль потерял более половины стоимости. "Московская биржа" закрыта уже целых две недели, потому что они знают, что в момент открытия может произойти обвал", — сказал президент США.
Напомним, в Чехии парламент утвердил законодательство по правам украинцев, переезжающих в эту страну из-за войны.
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