Когда Лукашенко может атаковать Украину: стала известна возможная дата и время

Когда Лукашенко может атаковать Украину: стала известна возможная дата и время

После первого раунда переговоров в Москве Путин и Лукашенко совершили по одному звонку.

По предварительным данным, белорусские войска могут быть привлечены к вторжению в Украину уже 11 марта в 21:00.

Об этом пишет Центр стратегических коммуникаций и информационной безопасности.

Как стало известно, после первого раунда переговоров в Москве Путин и Лукашенко совершили по одному звонку.

"Не исключено, что они могли отдать следующие распоряжения: Путин — осуществить провокацию, обстрел российскими самолетами в районе ГГУ со стороны Украины белорусской территории; Лукашенко — готовить вторжение ВС РБ в Украину", — говорится в сообщении.

Напомним, что российские самолеты 11 марта в 14.40 атаковали белорусскую территорию на границе с Украиной. Российские штурмовики СУ с залетом на территорию Украины из Беларуси совершили бомбардировку украинской территории, после чего нанесли авиаудары по территории РБ. Залет 2 самолетов фиксировали пограничные наряды на участке отдела "Дубровица", что на Ровенщине.

Советник руководителя Офиса президента Алексей Арестович сообщил, что после сознательной провокации со стороны РФ, нанесшей авиадуадар по территории Беларуси, войска РБ пошли к украинской границе. Политик обратился к гражданам Беларуси с просьбой не поддаваться провокациям со стороны РФ и не разрешить втянуть себя в войну.

ТСН.ua

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