В Чехии утвердили закон для беженцев из Украины: что он предполагает

В Чехии утвердили закон для беженцев из Украины: что он предполагает

Украинцы могут трудоустраиваться в стране, не получая специального разрешения.

В Чехии парламент утвердил законодательство по правам украинцев, переезжающих в эту страну из-за войны.

Об этом сообщает IDNES

Украинцы могут трудоустраиваться в стране, не получая специального разрешения, на основании так называемой "визы толерантности" (víza o strpenie), а также могут в течение максимум полугода рассчитывать на финансовую поддержку в размере 5000 чешских крон ежемесячно. Выплата за первый месяц планируется автоматически, после чего люди могут подать заявку на следующие выплаты, если их материальное положение не улучшится.

Также украинцы смогут претендовать на медицинское страхование за госсчет, если оно не будет покрываться работодателем.

Срок регистрации для выезжающих в Чехию украинцев продлили с 3 дней до 30.

Дети школьного и дошкольного возраста смогут поступить в чешские учебные заведения.

Также правительство планирует поддержку для чешских семей, размещающих у себя беженцев из Украины.

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